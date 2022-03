HOKEJ ONLINE: Základní část vrcholí! Pardubice se snaží zastavit sérii porážek, Motor se Spartou vedou

Základní část hokejové extraligy jde do finiše. V neděli je na programu kompletní předposlední kolo a ve hře budou důležité body v boji o přímý postup do play off. Pardubice po sedmi porážkách hrají doma s Třincem, naopak rozjetá Sparta hostí sestupující Zlín. O čtyřku bojuje i Plzeň, která v západočeském derby hostí Karlovy Vary. Všechny zápasy začínají v 17:00 a sledovat je můžete v podrobných online reportážích na Sport.cz.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Trenér Pardubic Richard Král při utkání v Olomouci.Foto : Luděk Peřina, ČTK

