Hokejista sezony Sedlák: Je to odměna za každodenní práci, moc si toho vážím

"Potěší to moc. Je to odměna za každodenní práci, která není tolik vidět, ale na konci toho dne se to sečte. Jsem za to rád. Je to asi první takové ocenění v mé kariéře a hrozně si toho vážím. Zároveň z toho mám velký respekt, protože vím, že je těžké to získat a není to jen o mně, je to i o všech lidech okolo mě, jak spoluhráčů a trenérů, tak i rodiny. Takže je to velké zadostiučinění za moji práci, ale zároveň je tam velký respekt z toho, že to není jen o mně," prohlásil Sedlák po pátečním slavnostním vyhlášení v Brně.

Třicetiletý českobudějovický rodák se zkušenostmi z NHL či KHL řadí ocenění hodně vysoko. "Každá taková cena se musí zařadit na ty skoro nejvyšší příčky. Samozřejmě ještě úplně nad tím jsou týmové úspěchy a ocenění. Tohle jde někam hned pod to. Asi každý člověk je rád, když ostatní ocení jeho práci a vyhodnotí ho jako nejlepšího," podotkl Sedlák.

Sedlákův návrat, příspěvek z pořadu Příklep.Video : Sport.cz

"Je to možná i trošku taková malá náplast na to, co se nepovedlo dotáhnout s Pardubicemi, ale já jsem se samozřejmě nevrátil proto, abych vyhrával osobní trofeje, kanadské bodování nebo byl nejlepším střelcem. Kvůli tomu hokej nehrajeme. Vždycky je to pak pěkné, když toho dosáhnete, ale myslím, že nejvíc osobních ocenění stejně dostanete, když vyhrajete týmový titul, což bylo vidět i během letošního vyhlášení. Ten další cíl je jasný," dodal Sedlák s připomínkou vyřazení Dynama, které bylo hlavním favoritem na zisk titulu, v sedmizápasové semifinálové sérii play off s Třincem.

Zapomenout mu pomáhá i působení v reprezentačním týmu, v němž usiluje o nominaci na světový šampionát. "Je to přesně tak. Poté, co jsme vypadli, jsem hokej týden nesnášel. A popravdě řečeno jsem se zrovna moc nedíval ani na finále. Viděl jsem pár minut... Stačí však pár dní a trochu se to vstřebá, ale samozřejmě to mám v sobě dál. A myslím, že by si to v sobě měl nést každý z nás třeba až do konce kariéry. Nebo minimálně do konce příští sezony, abychom se z toho poučili a motivovalo nás to do další práce," zdůraznil Sedlák.

Z osobního hlediska měl ohledně poučení do budoucna jasno. "Je spousta věcí a momentů, kdy jsem mohl zahrát lépe. A víc se soustředit na důležité okamžiky, v nichž se zápasy rozhodují. Jel jsem třeba sám na bránu a nedal jsem gól. Samozřejmě se to stává, ale v těch klíčových okamžicích to chce prostě takovou šanci proměnit," přemítal Sedlák.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Lukáš Sedlák během utkání v rámci turnaje České hokejové hry 2023

Pozvánka od reprezentačního kouče Kariho Jalonena ho potěšila. "Ty dny byly dlouhé, jak jsem pořád přemýšlel nad tím, co šlo udělat jinak a co jsme mohli změnit, z jakých důvodů to nevyšlo. Ale pak jsem dostal pozvánku a od chvíle, kdy jsem zase s reprezentací, tak je to zábava a mám z hokeje opět radost. Je určitě lepší se do toho takhle hned zase položit a přepnout, než v tom ležet. Člověk má jinou náplň dne, než jen sedět doma, odpočívat a přemýšlet. Jsem rád, že jsem dostal tu příležitost a můžu hrát. Úplně nejlepší by samozřejmě bylo, kdybych si mohl zahrát i na mistrovství světa, ale uvidíme, jak to dopadne," řekl Sedlák.

Při ohlédnutí za sezonou, kterou načal v dresu Colorada a následně hájil v NHL také barvy Philadelphie, než se rozhodl pro návrat do Pardubic, si pochvaloval, že se k návratu odhodlal. "Nebyla to lehká sezona, nikdy předtím jsem nevystřídal tři týmy v jednom roce. Ale myslím, že to rozhodnutí o návratu bylo nejlepší možné, které jsem mohl udělat. Jsem tady hrozně šťastný," uvedl.

"Hokej dělám proto, že mě moc baví. A je super, když je něco vaším koníčkem a přitom to máte jako svou práci. Když vás něco tak úplně nenaplňuje, nemá asi cenu to dělat, protože to nebudete dělat s potěšením. Jsem rád, že jsem to rozhodnutí udělal a vrátil jsem se. V šatně máme super partu, což mi každý den dodává energii do práce," dodal Sedlák.