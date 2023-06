Hokejisty Brna posílí finský obránce Lintuniemi

"Alex by měl přinést především hokejovost. V loňském play off navíc ukázal, že umí být produktivní a nezalekne se důležitých momentů. Vlastně to bylo přesně naopak, všichni jsme viděli, že v těch nejvypjatějších situacích se mu povedlo vždy něco navíc. Kdybych já měl na výběr, rozhodně bych hrál radši s ním než proti němu," řekl Modrý, který Lintuniemiho vedl jako asistent trenéra v týmu Ontario Reign v nížší zámořské soutěži AHL v letech 2016 až 2018.