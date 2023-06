Velká posila pro Kometu, tým posílí americký útočník Moses

"Jde o zkušeného útočníka, který své kvality dlouhé roky prokazuje v nejlepších evropských soutěžích. Příchod praváka je navíc logickým vyústěním toho, že nám z tohoto postu odešli Luboš Horký a Radek Koblížek. Steve nám potvrdil, že se mu vždy dobře spolupracovalo v lajně s Čechy, ať už se v minulosti jednalo o Romana Červenku nebo Petra Koukala. To může hrát roli," řekl klubovému webu trenér Komety Patrik Martinec.

"Naším primárním záměrem je, že bude působit ve formaci s Petrem Holíkem, ale to samozřejmě ukáže až čas. Záleží, jak si to všechno sedne na ledě a jaká chemie se v mančaftu vytvoří. Zároveň věřím, že jsme na trhu ještě neřekli poslední slovo, takže se všechno bude odvíjet od finální sestavy, se kterou vstoupíme do sezony," doplnil Martinec.

Moses si v minulém ročníku připsal za Hämeenlinnu v 55 zápasech 30 bodů za 13 branek a 17 asistencí. Předtím za dvě sezony ve švýcarské soutěži zaznamenal v 65 duelech včetně play off 40 bodů za 18 gólů a 22 přihrávek. Ve finské lize má bilanci 152 utkání a 91 bodů za 47 branek a 44 asistencí. Právě tam se vydal v roce 2012 po působení na University of New Hampshire v NCAA a krátkém angažmá v Connecticutu v AHL.

Za Jokerit Helsinky hrál nejdříve dva roky finskou ligu, pak se klub přesunul do KHL. Moses hned v první sezoně v soutěži ovládl tabulku střelců s 36 brankami z 60 utkání. V KHL za šest sezon za Jokerit a Petrohrad sehrál celkem 260 zápasů včetně play off a připsal si 165 bodů za 85 gólů a 80 přihrávek. Mezitím působil také v AHL v Milwaukee a Rochesteru.

"Když jsem se od svého agenta dozvěděl, že by mě Kometa chtěla přidat na soupisku, velmi mě to zaujalo. Nastala totiž situace, kdy bych chtěl znovu vyzkoušet něco nového. A musím říct, že na českou extraligu jsem slyšel jen dobré reference. S vedením a trenéry Komety jsme se také bavili o následující sezoně a měl jsem výborný pocit z toho, jak charakterizovali tým a jeho cíle. Poté následoval rozhovor s rodinou a po něm už snadná volba, tedy podpis smlouvy s Kometou," prohlásil Moses.

V Česku se mi moc líbilo

Na Česko má dobré vzpomínky i díky své jediné velké mezinárodní akci v dresu USA. Na mistrovství světa v Praze a Ostravě v roce 2015 přispěl v sedmi zápasech k zisku bronzu gólem a asistencí.

"Dobře vzpomínám na rok 2015, kdy jsem v České republice strávil nějaký čas. Účastnil jsem se tehdy v barvách USA mistrovství světa a opravdu moc se mi u vás líbilo. Brno coby druhé největší město republiky má jistě co nabídnout. Kometu vnímám jako špičkový evropský tým, který v nedávných letech dokázal ovládnout svou soutěž," prohlásil Moses.

Těší se na vyhlášenou atmosféru v Brně. "Slyšel jsem, že fanoušci umějí být při zápasech neuvěřitelní. Obecně platí, že hraní před bouřlivou kulisou nám hokejistům dělá práci mnohem jednodušší a zábavnější. Musím říct, že v mém rozhodování hrálo velkou roli jak město, tak právě pověstná atmosféra při utkáních," podotkl.

Se spoluhráči se bude teprve seznamovat. "Z aktuálního kádru Komety nikoho osobně neznám, ale na přílet do Brna a setkání se všemi spoluhráči se moc těším. Co se týče letních příprav, trénoval jsem například s Nickem Schausem, který v Kometě krátce působil. I ten mi potvrdil, že Brno je jedno z jeho nejoblíbenějších míst, kde hrál. Celou kariéru jsem se potkával s českými hráči, ať už v KHL, Finsku nebo poslední roky ve Švýcarsku, a každý, koho jsem se ptal, mluvil o Kometě jen v dobrém," doplnil Moses.

K týmu se připojí na začátku srpna. "Mám nový dům ve svém rodném městě v Massachusetts, který má v suterénu posilovnu, takže zde denně trénuji. Do toho chodím několikrát týdně na led s dalšími profesionálními a vysokoškolskými hokejisty, kteří žijí poblíž mě. Přiletím začátkem srpna. Už teď ale můžu na rovinu říct, že se opravdu hodně těším, až poznám celou kabinu a vrhneme se na přátelská utkání před novou sezonou," uvedl americký kanonýr.