Hokejisty Hradce Králové posílí bek Marcel, přijde na hostování do konce sezony

Hokejisté extraligového Hradce Králové získali novou posilu do obrany. V reakci na marodku v defenzivních řadách a nedávný odchod Richarda Nedomlela do Liberce se Východočeši dohodli na spolupráci s Patrikem Marcelem. Brzy osmadvacetiletý hráč prvoligových Litoměřic by měl hostovat v mužstvu Mountfieldu do konce sezony.

Foto: David Taneček, ČTK Hráči Hradce Králové oslavují gól. ilustrační fotoFoto : David Taneček, ČTK

"Patrika jsme nějaký čas sledovali, víme, co je to za hráče. Po odchodu Richarda Nedomlela jsme chtěli zpevnit naši obranu a přinést důraz nejen do našeho brankoviště. Prozatím jsme domluveni na spolupráci do konce této sezony," uvedl pro klubový web generální manažer královéhradeckého týmu Aleš Kmoníček. Plzeňský rodák Marcel prošel v kariéře mládežnickými reprezentačními výběry a zahrál si i na juniorském mistrovství světa. Extraligu okusil v sezoně 2013/14 během sedmi startů v Plzni, kde hokejově vyrostl, ale na další vystoupení mezi domácí elitou si musel počkat až do probíhajícího ročníku, kdy přidal deset zápasů za České Budějovice, kde byl na hostování. Nebodoval v nich, ale v dalších 11 utkáních za Litoměřice dal dva góly a na jeden nahrál. K týmu Hradce Králové by se měl Marcel připojit ve čtvrtek, hned v pátek pak bude připraven naskočit do zápasu, který by pro něho byl velmi pikantní, neboť Hradec Králové přivítá pod Bílou věží shodou okolností právě Plzeň.