Hokejisty Zlína opouštějí po sestupu Claireaux, Ferenc a Karafiát

Třicetiletý Claireaux se do Zlína vrátil v lednu z Mladé Boleslavi a měl klubu pomoct zajistit účast mezi elitou i pro příští sezonu. Poté, co se to nepodařilo, uvolnili jej Moravané do blíže nespecifikovaného celku ve Švýcarsku. Klub ale na jeho služby uplatnil opci pro příští sezonu, Claireaux by se tak měl do Zlína vrátit. V novém angažmá by měl mít příležitost připravit se na mistrovství světa.