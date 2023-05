Hokejovou extraligu budou i nadále vysílat O2 TV a Česká televize

O přímé přenosy měla vedle České televize a O2 TV zájem i společnost Canal+, která se přihlásila do výběrového řízení, ale nakonec nepředložila konkrétní nabídku.

Určit se musí například to, která stanice bude mít právo první volby nebo jak si budou dělit přenosy ze zápasů play off. Doposud měla O2 TV právo první volby v základní části na přenosy v pátek a v sobotu. ČT měla právo první volby v úterý a v neděli. V play off se střídaly a finále vysílaly obě televize současně.