Straka přišel o polovinu klubu: Přesně to jsem chtěl, konečně se můžu věnovat jen hokeji

Už je to patnáct let, co se Martin Straka rozhodl z NHL vrátit do rodné Plzně a extraligový klub vytáhl z krize nejen jako hráč, ale především jako generální manažer a vlastník, jenž splatil ze svého velké dluhy. Po takové době už 50letý bývalý hokejista cítí, že je potřeba zvolnit. Také proto našel Škodě nového spolumajitele, společnost Autocentrum Jan Šmucler, která má pomoct Západočechům k návratu mezi elitu. „Je to pro mě hezký den,“ usmál se Straka na tiskové konferenci.

Foto: HC Škoda Plzeň Martin Straka (uprostřed) už není jediným vlastníkem extraligové Plzeň, padesát procent podílu získalo Autocentrum Jan Šmucler.