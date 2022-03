Štencel fauloval Říčku v 19. minutě utkání, před brankou jej zasáhl hokejkou. Rozhodčí Roman Mrkva a Vladimír Pešina jej následně poslali s trestem na pět minut a do konce utkání do kabin za zásah do oblasti hlavy a krku. Disciplinární komise mu dnes ještě zastavila činnost.