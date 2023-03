Holík se ve Zlíně s Bukartsem skamarádil. Teď je to ale soupeř, jehož chci porazit, tvrdí útočník Komety

Bezesporu ano. Hodně zapracovaly na systému hry, a hlavně vhodně doplnily kádr. Šance na postup vidím padesát na padesát. Věřím, že na konci série budeme spokojenější my.

K největším oporám Vítkovic teď patří i americký střelec Peter Mueller, s nímž jste do minulé sezony nastupoval v Brně, a lotyšský útočník Roberts Bukarts, který byl ještě předtím vaším parťákem ve Zlíně. Od nich a od reprezentanta Lakatoše vám hrozí největší nebezpečí?

Jsou to určitě výborní hokejisté. Střílejí hodně gólů a sbírají i dost asistencí. Pozor si na ně musíme dát především v jejich početní převaze. Rozhodně to ale nebude jen o třech hráčích. Vítkovičtí mají totiž nesmírně kompaktní tým. Všechny jejich řady jsou hodně kvalitní.

S Bukym jsme se před lety, když jsme spolu hráli za Zlín, hodně skamarádili. Vídali jsme se často i mimo led. Dodnes si s Robertsem píšeme. To teď jde ale pochopitelně všechno stranou. Momentálně ho vnímám výhradně jako soupeře, jehož chci za každou cenu porazit.

Určitě ano. Znovu ale zdůrazňuju, že to nebude o jednotlivci. V základní části jsme se v domácím utkání s Vítkovicemi zaměřili v oslabeních především na Lakatoše, a dostali jsme v nich dva góly od jiných hráčů, kteří zůstali volní. Jde tedy o to, abychom se na jejich přesilovky připravili celkově.

Play off bývá vyhecované, k něčemu takovému může dojít. Rozhodně se ale nesoustředíme na jednoho hráče.

On je v klidu a pohodě. Všichni věříme, že nás bude držet i ve čtvrtfinále.

Doufám, že to tak je. Věřím, že to bude pokračovat a budu nadále mužstvu co nejvíc platný. Aktuálně chci v pátek a v sobotu týmu pomoct v Ostravě aspoň k jedné výhře.