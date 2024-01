Horák se zasloužil dvěma góly o velký sparťanský obrat. Chválil parťáka v brance

„To, že se mně tak dlouho střelecky nedařilo, jsem měl pochopitelně v hlavě. Jsem šťastný, že už jsem to protrhl. To, že jsem dal v novém roce dvakrát dvě branky, je super. Je to i o štěstí. V Brně to bylo mimořádně náročné utkání, avšak nám hrozně pomohlo, že jsme tak rychle zareagovali na vedoucí trefu Komety,“ liboval si Horák.