Hořký konec Pardubic. Bohužel ne vždy vyhraje lepší tým, mrzí Frodla

Bylo na něm vidět, jak moc chce uspět. V průběhu série se výkon Dominika Frodla zlepšoval, ale ani on nezabránil pardubickému konci. „Těžko se mi hledají slova. Hráli jsme výborně, ale Motor samozřejmě taky a gratuluju mu k postupu," přál soupeři.

Zatímco Jihočeši si splnili cíl už pouhým postupem mezi elitní osmičku, Dynamo mířilo výš. „Tlak jsme si na sebe trochu vyvíjeli. V podvědomí jsem ho měl, ale na ledě jsem to pochopitelně nevnímal. Chtějí jsme dojít daleko, ale bohužel končíme brzy," mrzelo Frodla.

V pátém zápase přišlo rozhodnutí až čtyři minuty před koncem, kdy z brejku skóroval Michal Vondrka. „Mohl jsem to chytit. Michal sám říkal, že chtěl zavěsit puk pod břevno, ale sjel mu k tyči. Kdyby to chtěl udělat, v životě se mu to nepovede. Motor byl šťastnější," smutnil Frodl.