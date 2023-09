Hororový pád na mantinel spustil na Spartě emoce. Měl být Mozík vyloučen?

Názory obou fanouškovských táborů se různí. Zatímco většina příznivců Dynama měla za to, že Mozíkovi měl být udělen minimálně menší trest, protože Poulíčka rozhodil rukama a možný i podrazil bruslí, sparťanští fanoušci souhlasili s verdiktem rozhodčích, kteří se rozhodli nevylučovat.

Otázkou rovněž zůstává, jestli nepochybili čároví sudí Lhotský s Hynkem, když neodpískali zakázané uvolnění, které by souboji předešlo. Vypadalo to totiž že na čárkách u bodu pro vhazování byli oba hokejisté na stejné úrovni a v té chvíli by se podle pravidel měla přerušit hra kvůli icingu.