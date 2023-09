KOMENTÁŘ: Nuda nehrozí. Hokejové hvězdné války budou gradovat

Jasně, když budete chtít být za hnidopicha, nepřesností a chyb najdete spoustu. Nejen tu do očí bojící Moravčíkovu v rozehrávce předcházející pardubickému gólu na 2:2. I systémově šlo poznat, že jde teprve o start sezony.

„Přesto si myslím, že na to, že šlo teprve o třetí kolo, byl to z obou stran velmi kvalitní zápas,“ říkal po nájezdech kouč poražených Pardubic Václav Varaďa.

Že to mezi Spartou a Pardubicemi bude díky jejich ambicím a rivalitě jiskřit, napověděla už středa. Co na tom, že se sezona teprve rozbíhá, už teď bylo na ledě k vidění několik šarvátek, včetně té dvou spoluhráčů z MS 2017 Sobotky s Radilem či bitky Irvinga s T. Zohornou na samém konci prodloužení.

Buďte si jistí, že s každým dalším ze tří vzájemných duelů základní části bude na ledě ještě rušněji. A to vůbec nezmiňuji play off, pokud by na sebe oba kolosy narazily.