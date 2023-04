Hradec nám to ukradl, tak my to budeme chtít ukrást tam, říká třinecký Hrňa

Další, za stavu 3:1 na zápasy bude mít Třinec ve středu na ledě Hradce Králové. „Každý říká, že poslední krok je nejtěžší a je to tak. Měli jsme na konci zápasu velikou šanci, nedali jsme a jak se říká – nedáš dostaneš. Přesně to se stalo. Bohužel. Chtěli jme se radovat s fanoušky doma. Čeká nás cesta do Hradce, odpočineme a budeme se chtít to urvat tam," řekl 34letý třinecký útočník.

Vnímáte to tak, že vás Hradec v úvodu prodloužení potrestal za to, že jste na konci třetí části nedokázali své šance využít?

Machy (Matěj Machovský) jim parádně zachytal, i když jednou mu to tam skočilo i na branku a tam už to vypadalo, že mu to spadne na záda a do brány. Bohužel, dneska byl velký. Pochytal naše šance a my se ho budeme snažit propálit v Hradci.

Čím to že vám vstup do prodloužení nevyšel?

Neřekl bych nevyšel. Náš obránce se snažil vyhodit puk ven z pásma, jejich to chytil, jen do toho plácnul, byla tam teč a Káca (Ondřej Kacetl) to podle mého vůbec nezaregistroval. A ještě tam byla smůla v tom, že jak to chtěl Kanis (Lukáš Kaňák) zachránit, tak si to srazil do branky.

Oslavy dalšího titulu už se pomalu chystaly, a teď přijde tohle. Bude těžké vyčistit hlavu?

Já myslím, že jsme počítali s oběma variantami. Není to o tom, že bychom už byli hlavami na oslavách. To v žádném případě. Jak se říká, poslední krok je nejtěžší, Hradec nám to dneska ukradl, tak my to budeme chtít ukrást tam.

Co vám proletí hlavou, když ztratíte tak důležitý zápas v prodloužení, kde už není možnost opravy?

Asi bych řekl, že je to jedno, zda je to v základní hrací době, nebo v prodloužení. Prostě jsme prohráli zápas a teďka si v klidu odpočineme a připravíme se na další.

Trenéři po gólu v prodloužení požádali o trenérskou výzvu. Viděl jste v reálu hned, že to vysoká hůl nebude, že to je asi jen zkouška?

Jako... Jak jsme viděli tu hokejku z kostky, tak nešlo přímo poznat, jestli to bylo výše, než mělo být. Ale rozhodčí to prozkoumali na videu a gól uznali, bohužel.

Gól vám vstřelil v první třetině Boby Jank, kterého znáte ho z působení v Třinci. Naskočil až do třetího zápasu, hraje se sebezapřením...

A já mu bohužel ke gólu pomohl, protože jsem to tečoval hokejkou. Káca (Ondřej Kacetl) by to měl, ale tím že jsem to lehce tečoval, tak mu to letělo pod ruku a už nestačil zareagovat.

Jste zkušený mančaft, můžete zůstat v klidu. Může ale tenhle úspěch soupeře nakopnout?