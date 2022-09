Hradec nedal bez Ščerbaka ani gól. Jeho produktivitu musíme nahradit týmovým pojetím, tvrdí kouč

„Rozhodla naše produktivita. Nebo spíš neproduktivita," usmál se hořce po kruté prohře hradecký útočník Jakub Lev. „Marek Čiliak podal samozřejmě fantastický výkon, avšak my bychom tentokrát asi nedali gól ani do prázdné brány. Taktiku Komety spočívající především v jednoduchosti zřejmě tentokrát určil někdo shora, nikoli kouč na střídačce. V Brně jsem působil, a tak vím, jak to tady chodí," uvedl Lev v narážce na to, že hlavní slovo v klubu má majitel Libor Zábranský.