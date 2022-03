Hrál jsem špatně, přiznal uzdravený Blümel. Příště už nechce být zahanben veterány

V čem vidíte hlavní příčiny úvodní porážky Dynama v sérii?

Špatně jsme zápasu vstoupili a Budějovice nám daly gól z něčeho, co jsme si ještě ukazovali na videu před zápasem. Tohle se nám nesmí stávat, že takhle špatně přečteme pohyb hráče při přesilovce.

Hned na začátku druhé třetiny Motor udeřil znovu....

No právě. Pak jsme se zvedli, ale stejně to nestačilo. Z brejku nám domácí dali gól na 3:1. Je to škoda, ale úterý je nový den, nový zápas a pořád ještě můžeme z Budějovic odjet za nerozhodného stavu série.

Jak jste se po třech týdnech marodění dostával do zápasového rytmu?

Nebylo to vůbec ono. Vůbec jsem nehrál, jak umím a jak bych si představoval. Nevím, čím to bylo. Hodně jsem se na ten zápas po zdravotní pauze těšil a věřil jsem, že si ho užiju, ale hrál jsem špatně. I pro mě platí, že do toho půjdu v úterý nanovo. Všichni se musíme zlepšit.

Hodit první zápas za hlavu, to je recept?

Pořád se v porovnání s předkolem hraje na čtyři výhry. Před námi je ještě spousta zápasů. A já věřím, že už při druhém vystoupení v Pardubicích se předvedeme jako úplně jiný tým. Měli jsme v prvním utkání dost přesilovek, ale žádná se nepovedla využít. Budějovice naproti tomu daly hned z první gól, což je v play off stěžejní. Taky se jim pak hrálo jinak, pro jejich sebevědomí to bylo hned lepší. My k tomu musíme přistoupit jinak.

Když ale vidíte, jak dřou budějovičtí veteráni Pech, Novotný či Gulaš, je to inspirace i výzva, že se přece nenecháte zahanbit hokejisty o patnáct a víc let staršími?