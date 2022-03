Budějovice

Českobudějovičtí vstoupili do první extraligové série po deseti letech lépe než soupeř, na jehož úkor se v dlouhodobé fázi dostali přímo do čtvrtfinále. Piskáček ještě svou příležitost ve čtvrté minutě neproměnil, na druhé straně nebyl úspěšný při pardubické přesilovce ani Kousal.

Už po 49 sekundách druhé části přidali Jihočeši druhý gól. A hosté jim k tomu vydatně pomohli. Piskáček poslal podél hrazení kotouč do útočného pásma, odkud ho chtěl rychle uklidit do bezpečí Zdráhal, jenže místo toho nahrál přímo Abdulovi, jenž tváří v tvář Frodlovi zavěsil nad jeho rameno pod horní tyčku.

V polovině základní doby se provinil Abdul a přesilovka ještě umocnila aktivitu Dynama. Domácí ale těžké chvilky přestáli bez úhony a v místy hodně rozkouskované hře si přenesli těsný náskok i do třetího dějství.

V jeho úvodu měli k dispozici ještě takřka celé dvě minuty přesilovku po Musilově faulu a chybělo málo, aby poslali hostujícího útočníka předčasně zpět do hry. Vráblík však zazvonil pouze na tyčku. Na konci 51. minuty nevyužil Valský svého sóla na Frodla, ale v 54. minutě přispěchal s nápravou. Při přečíslení dvou na osamoceného Košťálka, který se snažil vykrýt co nejvíce prostoru vleže, to Valský zkusil vzduchem na najíždějícího Novotného a ten byl úspěšný - 3:1.