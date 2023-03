Hráli jsme zodpovědně a vyválčili to, říká olomoucký Orsava

Nebyly ty dvě dnešní třetiny pro vás málo?

Ani ne. Necítil jsem se dobře. Dlouho jsem nehrál, je to na mně znát. Stačilo mi to. Pořád toho musím hodně dohánět.

Utkání jste ale s přehledem zvládli. Souhlasíte?

Chtěli jsme si dát pozor na start série, aby nám začátek neutekl. Proto jsme hráli soustředěně, zodpovědně a zaslouženě jsme to vyválčili.

Pomohli jste si přesilovkami. Dvě jste proměnili. To je velké plus?

Všichni víme, že zápasy rozhodují speciální týmy. Při hře pět na pět si tolik šancí nevytvoříte. Všichni myslí na zadní vrátka. Jsme rádi, že nám přesilovky vyšli a doufáme, že nám to při nich bude padat do brány dál.

Výborně jste odehráli i oslabení...

Ano. Koukáme se na videu, jak to soupeři hrají. Snažíme se bránit, co nejlépe. Bere to však strašně moc sil. Musíme se proto snažit hrát víc čistě, krotit i emoce.

Dnes se hrály jen dvě třetiny. Bylo těžké nastavit si hlavu na to, že do nich jdete s dvougólovým náskokem?

Vnímali jsme, že máme náskok. Nechtěli jsme ale dopustit, aby snížili na 2:1. Vrátilo by je to zpátky do zápasu. Naštěstí se jim to nepovedlo, my zvýšili na 3:0 a to nás uklidnilo.

S ohledem na to, co se stalo, jste přišli o výhodu dvou úvodních domácích zápasů. Je to pro vás velká komplikace?