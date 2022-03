Ml. Boleslav - Hr. Králové 4:3 PP Stav série 3:1 Mountfield znovu padl, Bruslaři jsou jednu výhru od semifinále

Minuta Min. Tým Hráč Akce 5. Blain 0 : 1 8. Eberle 1 : 1 18. Pýcha 2 : 1 38. Kelemen 3 : 1 39. Lev 3 : 2 59. McCormack 3 : 3 63. Eberle 4 : 3 Záznam online reportáže

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve čtvrtém zápase čtvrtfinále play off extraligy Hradec Králové 4:3 v prodloužení a jsou krok od postupu do semifinále. Bruslaři vedou nad nejlepším týmem po základní části 3:1 na zápasy a do bojů o medaile mohou postoupit už v neděli. Vítězný gól vstřelil v 63. minutě Jan Eberle.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Zleva Mitchell Fillman z Mladé Boleslavi a Jordann Perret z Hradce Králové.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Článek Východočeši začali po středeční porážce aktivně, měli střeleckou převahu a v 5. minutě se dostali i do vedení. Po individuální akci se prosadil obránce Blain. V 7. minutě se oba týmy v rychlém sledu dostaly do přečíslení tři na jednoho, ani jeden ale slibnou situaci ideálně nevyřešil. Vzápětí domácí vyrovnali, když Stránského přihrávku hradecký Ščerbak nešťastně srazil přímo na hokejku Eberleho, který nezaváhal a připsal si čtvrtý gól v play off. Po Kousalově akci poté trefil Najman tyč. Středočeši se ale druhé branky ještě v první třetině dočkali. Brankáře Kiviaha překonal střelou od modré čáry obránce Pýcha. Tipsport extraliga Hradec v průšvihu, s Boleslaví znovu padl a je krůček od vyřazení. Třinec je v semifinále Bruslaři mohli soupeři výrazněji odskočit v početních výhodách, nedokázali ale potrestat ani jeden ze tří po sobě jdoucích faulů Mountfieldu. Přesto se ve 38. minutě dostali do vedení 3:1, když Kalina nedokázal zachytit rukou padající puk před hradeckou branku, ke kterému se dostal Kelemen a potvrdil, že se mu v play off střelecky daří. Slovenský reprezentant skóroval již pošesté. Foto: Radek Petrášek, ČTK Zleva Richard Nedomlel z Hradce Králové a Jan Eberle z Mladé Boleslavi.Foto : Radek Petrášek, ČTK Hosté ale rychle odpověděli. Při hře čtyři na čtyři prostřelil Krošelje útočník Lev, hrající jubilejní 600. extraligové utkání v řadě. Mladoboleslavští mohli získat zpět dvoubrankové vedení v dalších přesilových hrách, obranu soupeře a Kiviaha ale překonat nedokázali. Domácí se následně snažili těsný náskok ubránit až do konce, což se jim však nepodařilo. Foto: Radek Petrášek, ČTK Radek Smoleňák z Hradce Králové se raduje z třetího gólu.Foto : Radek Petrášek, ČTK Východočeši se téměř tři minuty před koncem odhodlali k power play a stejně jako o den dříve dokázali vyrovnat. Za zády Krošelje skončila tečovaná střela McCormacka. Domácí reklamovali nedovolené postavení Smoleňáka v brankovišti, vzali si trenérskou výzvu, ale ani s tou neuspěli a závěru se tak navíc museli bránit v oslabení. Duel se tak opět prodlužoval, tentokrát na nájezdy nedošlo. Po třech minutách rozhodl o druhé domácí boleslavské výhře Eberle. Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 4. zápas: BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové 4:3 v prodl (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0) Branky a nahrávky: 8. Eberle (J. Stránský, Pláněk), 18. Pýcha (D. Šťastný, Ševc), 38. Kelemen (Pýcha), 63. Eberle (J. Stránský) - 5. Blain (Lalancette, Ščerbak ), 39. Lev (Oksanen, Blain), 59. Smoleňák (McCormack, Lalancette) . Rozhodčí: Pražák, M. Sýkora - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 4:7. Bez využití. Diváci: 4033. Stav série: 3:1. Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Fillman, Lintuniemi - D. Šťastný, Bičevskis, Kotala - P. Kousal, O. Najman, Flynn - Kelemen, Fořt, Lunter - J. Stránský, T. Knotek, Eberle. Trenér: Rulík. Hradec Králové: Kiviaho - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Kalina, McCormack, Jank - Oksanen, Lev, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Kelly Klíma, Lalancette, Ščerbak - Orsava, Koukal, Cingel - Miškář. Trenér: T. Martinec.

