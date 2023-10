Inspirace Panenkou? Vůbec ne. Bylo to o štěstí, přiznal olomoucký Macuh

„Žádná inspirace. Vůbec. To mě ani nenapadlo. Bylo to trochu o štěstí. Ani nevím, jak to tam padlo. Chtěl jsem dorážet, dostat to do brány a od nějaké hokejky se puk odrazil a přeletěl gólmana Bartošáka,“ přiznal slovinský útočník Hanáků.

Litoval však, že jeho trefa přinesla jen bod. „Škoda. Zase nám utekla první třetina. Říkali jsme si, že jak na nás vlítnou, musíme se rychle posouvat ven z obranného pásma, abychom tam nebyli zavření, a to se nám nedařilo. Od druhé třetiny jsme už byli Hradci lepším soupeřem. Měli jsme dost velkých šancí, které jsme bohužel neproměnili,“ smutnil.

Smířlivěji hodnotil porážku asistent olomouckého kouče Róbert Petrovický. „Začali jsme výborně, ale neuznaný gól Orsavy z trestného střílení po padesáti sekundách hry, který sudí odvolali až po shlédnutí videa, nás trochu zastavil. Hosté se pak dostali do hry i přesilovkami. Zrychlili, a to nám také dělalo problémy. Ve druhé třetině jsme hru vyrovnali. Hrál se oboustranně výborný hokej. Prohra nás mrzí, ale skvělý výkon a body sbíráme,“ kvitoval.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Zleva Aron Chmielewski z Olomouce, čárový rozhodčí Josef Špůr a Petr Blažek.

A ocenil i Macuha. „Jeho trefa… Parádní práce před bránou. Tak dnes padá osmdesát procent gólů na celém světě. Je v tom silný. Když se tam člověk dostane, vrátí se mu to a on to názorně předvedl,“ pochválil Slovince, který ač přišel z první ligy, je momentálně nejproduktivnějším hráčem Kohoutů. Vstřelil tři góly a přidal i pět asistencí. A posunul se ze čtvrté lajny do druhé. „Jsme s ním spokojeni. Do každého střídání jde s maximálním úsilím. Věříme, že i v tom, jak mu to teď lepí, bude pokračovat,“ dodal Petrovický.

„Vůbec jsem nečekal, že na tom budu tak dobře. Jsem vděčný za každou minutu na ledě a snažím se makat. No a daří se mi a jsem za to rád. Raději bych však byl, kdybychom více vyhrávali,“ uvedl šestadvacetiletý hokejista.