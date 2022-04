Jágr dal první gól po svých padesátinách, trefil se v přípravě na Slovensku

Zatím to není gól, který by jeho Kladnu zachránil v baráži extraligu. Ani to není gól, který by se oficiálně počítal do jeho výjimečných statistik, a přece byl v něčem jiný. Zápasová trefa Jaromíra Jágra z konce první třetiny přípravného duelu v Liptovském Mikuláši byla totiž jeho první po padesátce, kterou oslavil v polovině února. Předtím se hokejová ikona dočkala gólu naposledy 26. prosince v extralize.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jaromír Jágr z Kladna na snímku během utkání se Spartou.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Kladno vyrazilo pod Tatry na týdenní soustředění, které má zpestřené dvěma zápasy proti Liptovskému Mikuláši. Pro Jágrův tým je to ideální "zpestření" dlouhého čekání na baráž, která začne 17. dubna. Poslední ligový mač přitom Kladno hrálo 8. března a dalších čtyřicet dní jen sleduje, kdo bude jeho prvoligovým protivníkem v souboji o udržení extraligy. Teď už je jasné, že to bude jen z dvojice tradičních celků – Vsetín, či Jihlava. Ostatní Legendární Jágr vyrazí s Rytíři ladit formu na Slovensko Aby kladenské mužstvo nevyšlo ze zápasového rytmu, shánělo protivníky. Sehrálo už dva duely proti Kolínu, následně přijalo pozvání do Liptovského Mikuláše, který je v podobné situaci jako Kladno. Náklady dokonce platí domácí celek, byť si jako podmínku dal, že se v přípravných duelech objeví dvě největší kladenské hvězdy – Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec. Zatímco většina týmu přijela vlakem, Jágr tradičně zvolil individuální cestu a vzal s sebou i přítelkyni Dominiku. Rytíři nakonec zvítězili 6:3. Odveta se hraje ve čtvrtek. Výsledek přípravného hokejového zápasu: MHk 32 Liptovský Mikuláš - Rytíři Kladno 3:6 (1:3, 2:1, 0:2) Branky: 2. Salija, 23. Uhrík, 37. Haluška - 18. a 40. M. Indrák, 45. a 59. Hlava, 16. Kubík, 20. Jágr. Tipsport extraliga Jágr: Jsme jako vojáci připravující se na válku, kteří nevědí, co je v ní čeká

