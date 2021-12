Rytíři se ve třetí třetině snažili tlačit za obratem skóre a ve 48. minutě po Plekancově přihrávce do brankoviště dotlačil puk za Godlu Zikmund. Litvínov odpověděl v čase 53:09, kdy Irving napřáhl za pravým kruhem a trefil přesně bližší horní roh Bowovy branky. V 55. minutě mohli Středočeši zpět do vedení, ale Beran v úniku Godlu nepřekonal a vzápětí promarnil velkou šanci i Filip, který si to vynahradil v prodloužení. Prosadil se kolem Irvinga a o pravou tyč poslal puk do branky.