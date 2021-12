Vítkovičtí toužili s nepříznivým stavem něco udělat a bylo to vidět. Jedno z pardubických zaváhání mohl potrestat Fridrich, jenž se nacpal před Kloučka, ale ještě neskóroval. Až ve 28. minutě se to povedlo kapitánu Polákovi, když po předchozí střele Bukartse dokázal dopravit puk do pardubické branky.