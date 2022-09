Jágr převzal zlatý klíč, Nový se ale dárku nedočkal. Hrdina přesto Kladno chválil

Přesto toho času jen trénující majitel klubu Jaromír Jágr do poslední chvíle netušil, jestli se do úvodního kola s Pardubicemi vše stihne dodělat. „Ještě před měsícem by tomu málokdo věřil, byl to stres. Je skoro zázrak, že to dopadlo," oddechl si Jágr, jenž hodinu před zápasem pustil fanoušky do ochozů a pak od primátora města převzal symbolický zlatý klíč.