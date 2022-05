Jágr: Že se jednou medailí náš hokej najednou zlepší? To může říct jen naivní člověk!

Klíčovým momentem byl přílet Davida Pastrňáka. Je to vynikající hokejista, bez něj by bylo daleko těžší získat bronz. Kluci se stmelili, měli výbornou partu, což byl rozhodující faktor hlavně ve třetí třetině zápasu o bronz s USA. Kluci věděli, že jim nezbývá nic jiného než dát do posledních dvaceti minut všechno a ono se jim to vrátilo.