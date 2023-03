Jágrovým Rytířům nezávidím, přiznává známý kouč. V baráži jim ale věří

Expert to trefil. Hokejový trenér Martin Pešout v pořadu Příklep na Sport.cz predikoval, že si baráž o extraligu zahraje za pár týdnů Kladno. Rytířům propad do bitev o holé extraligové žití přál kvůli špatné práci s mládeží. Teď ale poslal týmu legendárního Jaromíra Jágra i jeden povzbudivý vzkaz. Podle experta by měli baráž zvládnout. „Rozehranější mužstvo bude mít na začátku baráže výhodu, ale pak extraligový tým chytí herní praxi, projeví se odpočatost a Kladno se bude jen zlepšovat," míní Pešout, že Kladenští extraligu uhájí i pro příští sezonu.

Jak z pozice trenéra řešit více než měsíc trvající čekání na baráž? Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Jak z pozice trenéra řešit více než měsíc trvající čekání na baráž? Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Moderátor Honza Homolka přirovnává situaci kladenských Rytířů k tomu, že po šesti týdnech pauzy pro Jágrovu družinu vlastně začíná nová sezona. „Je to hrozný," přitaká Pešout. Je mu jasné, v jakých nesnázích se kladenští hokejisté ocitli. Před rokem vyrazil Jágr a spol. na Slovensko. Jenže bitvy s celky, které mají po sezoně a bez motivace, nejsou pro Pešouta tím pravým. „Zápas proti týmům, kterým o nic nejde, vám nic nedá," míní Pešout. Rytíři by si tedy měli podle Pešouta hlavně odpočinout a absolvovat tréninkové mikrocykly. Dá se podle něj čekat, že navrch v úvodu baráže bude mít rival z Chance ligy, ale nadvláda nebude mít dlouhé trvání. „Herní praxe přijde, po prvním, druhém, maximálně po třetím utkání. Pak už se bude herně jen lepší a lepší," posílá Rytířům pozitivně laděný vzkaz. Příklep s hokejovým trenérem Martinem PešoutemVideo : Sport.cz Co dalšího zaznělo v pořadu Příklep s hokejovým trenérem Martinem Pešoutem se můžete podívat ve videu.