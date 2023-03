Rozehrávku Pardubic pak vystihl Knotek a trefil horní tyčku Willovy branky. V 17. minutě šli znovu do vedení Východočeši, když volné místo mezi rukou a tělem brankáře Lukáše našel Cienciala. Ještě do konce první třetiny ale bylo znovu srovnáno zásluhou pozorného Knotka, který na rozdíl od soupeřů nečekal na přerušení hry kvůli faulu.

Zkraje druhé třetiny dostal hostující Sedlák za zákrok na Orsavu trest ve hře za zásah do oblasti hlavy a krku. Dlouhou početní výhodu využil ve 22. minutě Navrátil, jenž po přihrávce Pláška zakončoval osamocený nad padajícího Willa. Dynamo vypadlo z rytmu a Olomouc v polovině zápasu navýšila vedení: Menšíkova střela příklepem se s přispěním pardubické teče zastavila až v síti.

Na začátku třetí části si do šance najel Orsava, Will jeho pokus ke vzdálenější tyči chytil do lapačky. Hosté zanedlouho snížili na rozdíl jediného gólu, když střela Adama Musila propadla Lukášovi za brankovou čáru. Ve 46. minutě Pardubičtí dotáhli i zabývající ztrátu, volný Košťálek si sjel k bráně a zápěstím se nemýlil.