Jak zastavit Kelemena? Musíme být při něm natěsno, držet mu hokejku, radí Marinčin

Tu letošními vyřazovacími boji táhne desetibodový útočník Miloš Kelemen. „Sype mu to, musíme si na něj kolem branky, kde je velmi nebezpečný, dát velký pozor," zdůraznil obránce třineckých Ocelářů Martin Marinčin.

Člen bronzové slovenské party na nedávných olympijských hrách v Číně Kelemen v deseti zápasech předkola a čtvrtfinále zasypal brankáře soupeře dvaatřicet ranami a připsal si deset kanadských bodů za sedm gólů a tři nahrávky.

„Potkal jsem se s ním na olympiádě poprvé, předtím jsem ho moc neznal. Je silný na puku, výborný bruslař a padá mu to tam teď všechno, do čeho plácne. Musíme být při něm natěsno, držet mu hokejku, hlídat si ho, protože může puk jen tečovat a bude z toho gól," upozorňoval Marinčin, jenž před vzájemným soubojem parťáka z reprezentace nekontaktoval. „Jsme kamarádi, ale nekomunikovali jsme spolu. To by nebylo vhodné," pousmál se třinecký bek.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Miloš Kelemen z Mladé Boleslavi proměňuje rozhodující nájezd.Foto : Roman Vondrouš, ČTK

Úspěch z Pekingu z hlavy před vrcholem domácí sezony vytěsnil. „Krásná zkušenost, úžasný úspěch, ale jakmile jsem opustil Bratislavu, slovenské mužstvo a vrátil se do Třince, tak olympiáda je v hlavě někde vzadu. Určitě se k ní vrátím někdy v létě, až tady splníme to, co chceme," zdůraznil slovenský reprezentant.

V minulém play off Třinečtí soupeře z města automobilů vyřadili až v rozhodujícím sedmém utkání semifinále. A podobně těžkou sérii očekává Marinčin i nyní. „V našem posledním zápase základní části jsme s nimi šli až do prodloužení, jsou nepříjemní. Ukázali sílu jak v prvním kole s Plzní (3:2 na zápasy), tak i ve čtvrtfinále proti Hradci Králové (4:1). Je to hodně bruslivý tým, takže asi budeme hodně bruslit," hloubal 30letý obránce Třince, jenž v letošním play off ve čtyřech zápasech nebodoval a připsal si pouze čtyři trestné minuty.