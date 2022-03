ANTOŠOVA BŘITVA: Augusta je absolutně mimo! Nechápu, že na to se svou inteligencí přistoupil

Ponechám stranou, kolik peněz stálo Budějovice skládání kádru, ale jejich starší hráči ukázali, že ještě rozhodně nepatří do starého železa. Překvapilo mě, jak famózně Motor sérii zvládl. Pardubice chtěly ukázat, že pomýšlí na ty nejvyšší příčky, ale budějovické mužstvo bylo lépe poskládané. Nejenže vyhráli hráči Motoru, ale rozhodně vyhrál jeho management, který sestavil lepší tým pro play off.

Majitel Pardubic Petr Dědek má Dynamo v srdci a musí se zamyslet, jak zodpovědní lidé mančaft poskládali. Pardubice hrály špatně už v závěru základní části, v předkole sice přešly přes Vary, ty ale v extralize nepatří k tomu nejlepšímu. A i Budějovice podle mě byly hratelné.

U Sparty s Libercem mě nadchl výkon brankáře Tygrů Petra Kváči v posledních dvou zápasech. Držel Liberec ve hře, předváděl zákroky hodné do Zlaté helmy. Brzký konec Liberce překvapuje především jeho fanoušky, ale Tygři neměli tak dobrou sezonu jako loni, kdy došli až do finále. V téhle sezoně měli zraněné obránce a snažili se udělat všechno možné, aby hráli co nejdéle.

Myslím, že Liberec pro potrápení Sparty udělal maximum, ta je ale letos opravdu silná. Za výkony v posledních dvou zápasech se Severočeši nemusejí stydět. Dřeli na krev.

Co mě překvapilo, byly výroky trenérů během série. V play off není úplně běžné, že by kouči reagovali tak, jako nyní Josef Jandač a Patrik Augusta. Daleko větší faux pas ale zaznamenal Augusta, když se po třetím zápase rozhodl dělit hráče na no name a ty hvězdné.

Co řekl Augusta po faulu Stoljarova na Šmída ve 3. duelu: „No name hráči nám tady zraňují top hráče českého hokeje. Přijde mi, že Sparta malinko znervózněla, pokud se musí uchylovat k tomuhle. Takhle trefit Láďu Šmída, ikonu českého hokeje, ale je jedno, koho takhle trefí, takhle ho vypnout...“

Z tohoto pohledu jsou všichni hokejisté, kteří nepůsobili v NHL nebo nedělají 70 bodů za sezonu, vlastně no name hráči. Zajímalo by mě proto Augustovo dělení trenérů. Jestli on se považuje za no name kouče v play off, nebo za hvězdného trenéra...

Foto: Vít Černý, ČTK Trenér Liberce Patrik Augusta.Foto : Vít Černý, ČTK

Tohle dělení hráčů nemůžu nikdy přijmout. Je to absolutně mimo a vůbec nechápu, že Augusta se svou inteligencí a hokejovou zkušeností na tohle přistoupil. Bylo to šlápnutí vedle. Každý hokejista chce; zvlášť v play off; vždycky vyhrát a chce se stát tím hvězdným hráčem, který vyhraje titul.

Obě semifinálové série jsou z mnoha důvodů hodně zajímavé. Sparta versus Budějovice je soubojem Lukáše Pecha se svým bývalým klubem, za který hrál osm let až do minulé sezony. Pech dělal Spartě dlouhá léta tým a teď bude stát proti ní. Udělá maximum, aby jí to znepříjemnil.

Třinec - Boleslav je reprízou loňského semifinále, z něhož jsou doteď mezi oběma kluby nevyřízené věci. Tehdejší trenér Bruslařského klubu Pavel Patera dostal v rozhodujícím sedmém utkání trest do konce utkání a musel opustit střídačku. Rozhodčí tento duel za stavu 0:0 hrubě ovlivnili v neprospěch Středočechů. Přestože už Pavel Patera v Bolce není, nevyřízené účty přetrvávají.

V ajfru, v jakém se Boleslav momentálně nachází, udělá maximum, aby Třinec potrápila. Přesto si myslím, že v obou sériích je favorit na postup do finále jasný. A jsou to Třinec a Sparta.