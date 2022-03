Růžička v play off na body nehledí. Asi je to věkem, ale už mě zajímá více úspěch klubu, říká

„Asi je to věkem, ale hlavně v play off už mě zajímá více úspěch týmu než můj osobní. Štvalo by mě to, kdybychom nepostoupili, to bych házel trochu vinu i na sebe a mrzelo by mě to. Ale jdeme dál, góly dávali jiní a vše je v pořádku," říká před začátkem semifinálové bitvy opět s Mladou Boleslaví Růžička.

„Že Bolka postoupí přes Hradec Králové jsem nečekal, ale oni v play off umí hrát a ukázali, že jim je jedno, na jakém místě po základní části skončí. Je to skvělý tým, což jsme poznali v minulém roce, kde to s nimi byl velký boj. Ale bylo to loni, teď je zase jiný příběh a uvidíme, jak to bude," přemítá třinecký bodový rekordman, který se na konci smělé boleslavské pouti vyřazovacími boji v minulém extraligovém ročníku podepsal sedmi body (5+2).

Mladou Boleslav táhne letošním play off nečekaný gólový lídr play off Slovák Miloš Kelemen. V deseti utkáních vstřelil sedm gólů a na další tři nahrál. „Přehlédnout nejde, hraje skvěle. Dává důležité góly a pomáhá Boleslavi k tomu, kde je. Uvidíme, jak se mu bude dařit proti nám," říká Růžička.