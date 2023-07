Jan Káňa očekává ve Vítkovicích posun. V ambicích i v angličtině

„Skvělých hráčů je tady dost a musím si svou pozici vybojovat," říká. „Před každou sezonou říkám, že hlavně chci vydržet zdravý, protože to je to je u mě zásadní. Když se budu cítit v pohodě tak jsem schopný nějaké body udělat," říká autor 221 bodů (93+128) ve 479 zápasech v extralize.

V Olomouci si Káňa mohl dovolit v létě trénovat individuálně. Po přestupu do Vítkovic ale přípravu absolvuje společně s týmem. „Je v tom rozdíl, ale dost cviků se shodovalo, nebo byly podobné. Proběhlo to v pohodě a cítím se v pohodě. Jsem spokojený a těším se teď na led," vypráví Káňa, jenž si nyní zvyká na modernější domovský stánek.

„Zázemí tady jiné než v Olomouci. Co se ale týče stadionu, nikdy se mi tu nehrálo moc dobře. Ale stejné to bylo i předtím, když jsem hrál v Brně. Taky se mi nehrálo dobře v Olomouci. Jdu vždycky jdu tam, kde se mi hraje nejhůř, abych to změnil a měl to tam rád. Takže doufám, že to bude stejné," usmívá se Káňa.