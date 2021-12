Úvod utkání naznačil, že by to rozjetý domácí celek nemusel mít zase úplně snadné. Uplynulo jen 147 sekund a hostující Kohout otevřel skóre: poté co se k němu šťastně vrátila od protihráče Kaluse zblokovaná přihrávka, mohl z voleje vypálit mimo dosah překvapeného Stezky.