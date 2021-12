Olomouc zaskočila Spartu! Plzeň srazila mistra, Kladno znovu padlo

Sparta vstoupila do zápasu proti Olomouci výborně, když se už po 31 sekundách dostala díky Buchteleho brance do vedení. Z náskoku se však Pražané radovali jen dvě a půl minuty, kdy se o vyrovnání postaral Bambula.

Jednatřicetiletý útočník Pražanů se do střelecké listiny zapsal znovu v 27. minutě, i na to však Hanáci reagovali. O sedm minut později srovnal účty Burian a po dvou třetinách svítil na ukazateli skóre stav 2:2.

Kohouti se poprvé dostali do vedení v 43. minutě díky Nahodilovi, zápas do prodloužení však poslal 24 sekund před koncem Pavelka. V něm branka nepadla, o vítězství Olomouce tak rozhodly nájezdy, ve kterých se dvakrát prosadil Káňa, za domácí měl přesnou mušku opět Buchtele.

Domácí to však mrzet nemuselo. Osm minut před koncem se prosadil Svoboda a pečetil tak výhru Litvínova 2:0. Čisté konto si připsal bezchybný Godla.

Do konce úvodní části srovnal Flick, největší kanonádu však domácí spustili v prostřední části. Po brankách Bukartse, Lindberga, Krenželoka a Lakatoše vedli po čtyřiceti minutách přesvědčivě 5:1. Skóre uzavřel ve třetí třetině na konečných 6:1 Kalus.

Pardubice vstoupily do zápasu na hřišti Mladé Boleslavi lépe, když se díky Říčkovi ujaly vedení 1:0. Domácí srovnali v 7. minutě díky Pospíšilovi, hosté si však vedení do konce úvodní dvacetiminutovky vzali díky Kolářově trefě zpět.

Rozhodující moment utkání přišel v prostřední části. Po brankách Pauloviče a Blümela šli Pardubičtí do vedení 4:1, domácí sice díky brance finského beka Lintuniemiho snížili na 2:4, na víc to však nestačilo.

Kometa vstoupila do zápasu proti zvedajícímu se Zlínu lépe a v 16. minutě se po trefě Muellera dostala do vedení. To však bylo na dlouhou dobu všechno.