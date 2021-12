Jekatěrinburg ostrouhal, Kváča zůstává. Byl by to obrovský zásah do mužstva, vysvětluje Augusta

„Nedávalo to vůbec žádný smysl. Vidíte, jak těžkou sezonu máme a co těžkého nás ještě do budoucna čeká. Byl by to obrovská zásah do mužstva," řekl kouč a zároveň sportovní manažer Liberce Patrik Augusta po další prohře 2:4 s Brnem, po které Bílí Tygři padli až na třinácté místo a opustili příčky zajišťující boj o play off.

Za běžných okolností by klub na nabídku bohatého klubu z podhůří Uralu hledající náhradu za Jakuba Kováře nejspíše kývl, ostatně v minulosti svým hráčům v přestupech za lepším nebránil. Ani nyní ji okamžitě nesmetl ze stolu, jak i přiznal v rozhovoru pro O2 TV generální manažer klubu Ctibor Jech.

„Dostali jsme písemnou nabídku, která byla zajímavá pro Petra i pro nás, ale v naší situaci jsme si to nemohli dovolit. Nakonec jsme zvážili spoustu věcí. Hledali jsme kvalitní náhradu, protože Petr je pro nás stěžejní hráč. Nepodařilo se nám to, takže jsme nabídku akceptovat nemohli," vysvětlil Jech. Je to definitivní? „Pro tuto chvíli je to vyřízená věc. Nevím, jestli se něco ještě v sezoně neobjeví, ale pro tuto chvíli jsme to uzavřeli," dodal manažer.

Nejlepší brankář uplynulé sezony zatím drží úspěšnost zákroků 91,63 procent. Kváčovi kryje záda jako dvojka Jaroslav Pavelka. Na farmě v prvoligových Benátkách jsou dále připraveni Daniel Král s Matějem Žajdlíkem.

Jenže na druhou stranu, taková nabídka z KHL už u Kváči jen tak přistát nemusí a v rozhovoru pro Sport.cz po minulé životní sezoně přiznal, že by ho zahraniční angažmá lákalo. „Mluvil jsem s ním a vůbec s tím neměl problém. Pro něj je v tuhle chvíli Liberec číslo jedna," poznamenal Augusta.

Severočeši se momentálně nachází v situaci, kterou sedm let nepoznali. A ztráta opory v brance by pro ně znamenala velký risk. Možná až nebetyčný, vezme-li se v úvahu, že Liberec momentálně trápí absence v defenzivě. Mimo hru jsou klíčoví beci Ladislav Šmíd, Ondřej Vitásek a v neděli na marodku se zlomeným prstem putoval i T.J. Melancon.