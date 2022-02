Jen jsem do puku plácl, líčí Holík. Výhra nad Třincem nám pomůže psychicky, věří

„Byl to zápas se šťastným koncem pro nás," tvrdí autor rozhodující trefy. „Do utkání jsme vstoupili dobře. Pomohli jsme si proměněnou přesilovkou a přidali i druhou branku. Jenže na začátku druhé třetiny jsme inkasovali v oslabení a uprostřed závěrečné části už bylo srovnáno na 2:2. V nastavení jsme se ale naštěstí prosadili my. Třinec sice měl víc střel i vyšší procento vyhraných buly, avšak na góly jsme byli lepší my. Výhra nám pomůže psychicky," očekává centr elitní formace Komety.