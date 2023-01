Jeřábek se těší na čtvrté Winter Games. Obrovský zážitek pro všechny, snad vyjde počasí, přeje si

„Je to obrovský zážitek pro všechny, ale hodně záleží na počasí. Pamatuju, že v Ottawě bylo nějakých minus sedmnáct stupňů. Do rukavic jsme si tehdy dávali takové hřejivé polštářky a někteří sic je cpali i do bruslí," usmívá se při vzpomínce na zámořskou zkušenost Jeřábek.

„To teď nehrozí, má být nad nulou. Tak snad nebude pršet, nebo foukat vítr, ten je nejhorší. Když je počasí špatné, tak to s hokejem má jen málo společného. Je potřeba hrát jednoduše," připomíná úskalí hokeje mimo zimní stadion třinecký obránce.

Přípravy na Winter Games v BratislavěVideo : Sport.cz

Jeřábek si před touto sezonou při návratu ze zahraničí místo mateřské Plzně vybral mistrovský Třinec a zahraje si tak proti Kometě na fotbalovém hřišti podruhé v kariéře. Před sedmi lety se hrálo na nyní už osiřelém stadionu Zbrojovky Za Lužánky, nyní se Oceláři postaví Brňanům na bratislavském Tehelném poli s kapacitou pro více jak 22 tisíc fanoušků, kde má domov fotbalový Slovan Bratislava.

„Z toho zápasu v Brně si především pamatuju to, že jsme se na to s klukama hodně těšili. I na trénink, který byl na den předem. Bylo to pro nás něco nového. Na utkání pak byla skvělá atmosféra, jenom podmínky tam tehdy byly trochu bojové. Ale s tím se muselo počítat," říká 31letý plzeňský rodák.

„Převlíkali jsme se v hlavní hale, pak jsme jeli oblečení rovnou v dresech až na stadion. Počasí si už moc nevybavuji, ale byla zima. Určitě bylo pod nulou. Myslím, že i docela foukalo a led nebyl úplně ideální. A co si tak vzpomínám, tak jsme prohráli (2:5)," loví z paměti Jeřábek.

Foto: Ivan Vilček, Právo Led na Národním fotbalovém stadionu v Bratislavě jako první vyzkoušeli junioři HC Slovan Bratislava a Hoba BratislavaFoto : Ivan Vilček, Právo

I přes možné nástrahy se na své čtvrté Winter Classic, které se konají u příležitosti sta let hokejového Slovanu Bratislava, znovu těší. „Hlavně pro slovenské kluky, kterých máme v týmu dost, to bude speciální," připomněl Jeřábek, že v Třinci působí osm Slováků, v Brně čtyři. „Do Bratislavy to není daleko, věřím, že přijede hodně lidí, jak od nás, tak z Brna. Kometa má skvělé fanoušky, určitě bude parádní kulisa," dodává.

Dnešní zápas je dohrávkou 18. extraligového kola. V roli domácích vyjedou na led Třinečtí. Přijdou tak o výhodu domácího prostředí. „V tomhle utkání to asi roli hrát nebude. I pro Brno to bude nové. Věřím, že se bude fandit oběma týmů a hlediště bude zbarvené pěkně do červeno modra."

V zámoří zápasy Winter Classic doprovází bohatý kulturní program. Podobné to bude také v Bratislavě, kde bude zápasu mezi Třincem a Brnem předcházet koncert slovenského zpěváka Lukáše Adamce a v průběhu utkání zazpívá Dominika Mirgová. „V Ottawě měl po druhé třetině vystoupení zpěvák Bryan Adams," vzpomíná Jeřábek. „Největším zážitkem ale bylo, že jsme si na akci mohli vzít rodiny, což teď bude stejné. To bylo moc fajn," říká Jeřábek.

Foto: Ivan Vilček, Právo Vše je připraveno.Foto : Ivan Vilček, Právo

Třinec a Brno nebudou jediným českým klubem, který se na Winter Games 2023 v Bratislavě představí. V neděli od 14 hodin se domácímu Slovanu postaví hokejové legendy Sparty Praha.