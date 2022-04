Jsem emotivní a brát zpět to nebudu, nehodlá se Ševc omlouvat Třinci. Ukončí kariéru?

„Takhle jsem nad tím sice nepřemýšlel, ale je fakt, že jsem s Třincem už třikrát po sobě prohrál poslední zápas sezony. Co na to říct? Je to kvalitní tým a znovu byl lepší," ocenil 40letý zadák Varaďův výběr, který zabojuje o mistrovský hattrick.

Zatímco loni Boleslav trápila Slezany v sedmi zápasech, letos nevyhrála jediný. Byť poslední tři ztratila po velkých bitvách o jediný gól.

„Musíme uznat, že Třinec je velký a zkušený tým. Na druhou stranu si myslím, že se nemáme za co stydět. Kromě prvního zápasu byly všechny další vyrovnané. Možná nám chybělo víc sil a nějaký šťastný odraz. Nic jsme sice nevypustili, nedokázali jsme ale dávat góly," věděl Ševc, že pouhé čtyři vstřelené branky v celé sérii bylo zoufale málo.

Foto: Vít Černý, ČTK Mladoboleslavský smutek.Foto : Vít Černý, ČTK

Za klíčový moment série označil třetí duel, v němž Středočeši ještě necelé dvě minuty před koncem třetí třetiny vedli o dva góly, nakonec ale padli v prodloužení. „Hloupě jsme to nezvládli. I když jsme dostali gól na 3:2, měli jsme se zklidnit a zbylé vteřiny si pohlídat," míní Ševc, v němž nyní převažuje zklamání z vyřazení než obhajoba čtvrtého místa.

„Časem to určitě budeme brát jako úspěch, ale teď se to hodnotí špatně. Druhou polovinu základní části se nám vůbec nedařilo, a byli jsme rádi, že jsme se dostali do předkola. V něm jsme ale svou hru strašně zvedli a myslím, že jsme zaslouženě došli až do semifinále," ohlíží se za vyřazením Plzně a vítěze Prezidentského poháru Hradce Králové.

Hned v úvodním finálovém utkání v Třinci obdržel Ševc trest na pět minut a do konce utkání za faul na Daňa. Při odchodu do šatny pak do televizní kamery hulákal, že „v Třinci a je to to samý a už to začíná jako minulej rok,",¨ čímž narážel na loňské sedmé semifinále, v němž Boleslav poškodili rozhodčí.

„Vždycky si za svými slovy stojím. Prostě jsem emotivní člověk, a když mám něco na srdci, řeknu to. I když to bylo v emocích a na srdci jsem toho měl víc, nebudu to brát zpět. Myslím, že jsem nikoho neurazil. Jen jsem řekl, co si myslím," říkal už v klidu po konci sezony čtyřnásobný mistr Švédska a šampion extraligy s Libercem z roku 2016.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Obránce Mladé Boleslavi Martin Ševc.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

V Boleslavi mu vypršela smlouva, kterou poslední čtyři roky; ať už v Liberci nebo v Bruslařském klubu; podepisoval vždy jen na rok. Prodlouží kontrakt i nyní, nebo ve 40 s hokejem skončí?