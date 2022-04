Ševc nedohrál, staré rány se otevírají. Jsme v Třinci a je to to samý jako minulej rok, čílil se boleslavský kapitán

Hosté znovu nedokázali vyzrát na brankáře Kacetla, který ulovil svou druhou nulu v letošním play off a opět se čertili po výroku rozhodčích. Před rokem se cítili poškozeni poté, co jim sudí neuznali gól a neodpískali trestné střílení, letos nesl velmi těžce vyloučení do konce utkání kapitán Mladé Boleslavi Martin Ševc.

„Jsme zase v Třinci a je to to samý. Už to začíná jako minulej rok," hulákal do kamery České televize Ševc před šatnou, kam jej rozhodčí odeslali po faulu na hlavu Marka Daňa. „Asi chtěl, když viděl puk, hrát tělo. Ale myslím, že jsem byl v takové pozici, která byla, jak to říct. Byl jsem tam trošku, zranitelný. Vůbec jsem o něm nevěděl, dostal jsem ránu do hlavy," popisoval slovenský útočník, jenž těsně před nárazem na ledě klečel.

„Věřím, že tam šel s čistým úmyslem hrát tělo, bohužel jsem podklouznul. Nešťastná náhoda, ale dopadlo to dobře," pokračoval Daňo, který se dlouho nezvedal z ledu, za pár minut byl ale zpátky na ledě a zapojil se do dlouhé pětiminutové přesilovky.

„Přebolelo to, naštěstí mě trefil přes hlavu do ramena. Trošku jsem byl otřesený, chvíli jsem ale postál a na přesilovku jsem šel. Věřím, že i do dalších zápasů budu v pořádku," popisoval Daňo.

Pokud Disciplinární komise usoudí, že Ševc atakoval Daňa s přehnanou intenzitou, může o druhé utkání klíčový hráč mladoboleslavské defenzivy přijít. „Je to jejich kapitán, klíčový hráč vzadu, jeho absence je citelná. Dostal vyšší trest, asi se to bude zkoumat. My budeme případné rozhodnutí akceptovat. Věřím, že i Boleslav," uvedl Daňo.

Vyloučený Ševc po zápase své dojmy nesdělil, útočníkovi Davidovi Šťastnému ale přišel pětiminutový trest přemrštěný. „Těžko říct. Nevím, jestli to bylo na pět minut. Viděl jsem to jednou na kostce a přišlo mi, že těsně před tím soubojem Daňo upadl. Ono je pak už těžké zastavit, nebo se vyhnout. Naopak to může být někdy ještě horší. Na dvě minuty asi jo, ale na pět bych to nedával. Ale je to na rozhodčích," komentoval Šťastný

Hosté pět minut v oslabení přestáli bez gólové újmy. „Před zápasem jsme si řekli, že ať se stane cokoliv, tak se budeme soustředit na svoji hru. Ubránili jsme to a přišlo mi, že byli trošku nervózní, že jim to úplně nelepilo. Škoda, že jsme toho nevyužili a nedali gól," litoval Šťastný.

To Třinec promrhaná přesilovka mrzet nakonec nemusela. Vedoucí gól obhájce trofeje z úvodní minuty druhé třetiny ještě neplatil kvůli hraní Daňa vysokou holí, trefa Michala Kovařčíka z minuty čtyřicáté už ano. A Oceláři chránit těsný náskok umí. „Když se hra otevřela, bylo to pro ně už snazší," připustil Šťastný.