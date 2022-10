K první výhře zaveleli Kudrna a Zajíček. Jsem rád, když na mě furt něco lítá, říká litvínovský brankář

Výrazně zlepšili pohyb, bruslařsky najednou předčili Hradec a dostali do hry i potřebnou obětavost, což dokumentoval i čistý hit Strejčka vůči kapitánovi hostů Smoleňákovi. Dvě využité litvínovské přesilovky přinesly obrat skóre a daly zapomenout i na to, že domácí Estephan z trestného střílení ve 32. minutě poslal puk jen do lapačky Kiviaha a do té doby měla Verva na kontě jen devět střel. Ve druhé polovině předvedla dvojnásobnou aktivitu.