K vzestupu Litvínova přispívá i největší posila Šimon Stránský: Musíme se ukázat my mladší

Razantní změny ve fungování týmu nepřišly, ale nový impulz nám asi pomohl a přinesl kýžený efekt. Zlepšili jsme trochu mentalitu a každý z nás začal více hrabat, až na dno sil. Mě osobně ale Růžičkův konec trochu mrzí, měli jsme spolu dobrý vztah. Výsledky nebyly chyba jeho, ale nás hráčů. Nedařilo se nám dodržovat systém a dělali jsme na ledě hrubky. Kouč to odskákal za všechny. To se bohužel v hokeji stává.

Odešly klubové legendy a je potřeba, abychom se ukázali my mladší. Já jsem přišel jako lídr a snažím se pomoct co nejvíc. Jsem na sebe náročný. Na začátku sezony mě štvalo, že jsem spaloval šance. Chtěl jsem až moc a chyběl mi klid v koncovce. Teď už se cítím mnohem líp. Stačí pár bodů a sebevědomí hned stoupne.

Asi to musí mít už trochu v sobě. Já cítím, že předpoklady být lídr mám. Vždycky jsem chtěl, aby na mně tým stál, abych hrál první lajnu i přesilovky. To mě baví a tlak mi ani tolik nevadí.

Přesně tak. Řešil jsem návrat do Vítkovic a nabídky Třince, Karlových Varů a Litvínova. Pan Růžička mi několikrát volal a přesvědčoval mě. To se mi líbilo. Zahraničí jsem odpískal, musel bych dlouho čekat, jestli něco klapne.

Nejdřív se mi smál. Ale vysvětlil jsem mu situaci a pochopil mě. Je mi teprve 24 let, mám ještě dost času dostat se znovu do zahraničí. A třeba si zahrajeme i spolu, zatím jsme se potkali jen krátce před rokem a půl v reprezentaci.

Bavíme se každý den, nejen o hokeji. Přejeme si jenom to nejlepší. Jsem rád, jak se bráchovi ve Švýcarsku daří. Vždycky byl můj vzor. Vzhlížel jsem k němu. Taky proto jsem ho následoval už v šestnácti letech do Kanady. Chtěl jsem mít za každou cenu stejnou cestu jako on. Tak teď by ještě mohlo klapnout to Švýcarsko (usmívá se).