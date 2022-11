KOMENTÁŘ: Risk, který nevyšel. Teď Sparta musí jít stůj co stůj po Varaďovi. I za cenu potlačení eg

Pochopitelně je za to vinen i někdejší vynikající útočník, čtyřnásobný mistr světa a olympijský šampion Pavel Patera. Vždyť Sparta až na občasné záblesky za více než čtvrtinu základní části neukázala herní tvář, kterou by se chtěla prezentovat. Tragické přesilovky i zmatky v defenzivě jdou z velké části za jejím hlavním trenérem.

Stejně jako až nepochopitelné lpění a nasazování hráčů absolutně bez formy. Ano, to je případ letní švédské posily z Plzně Gustafa Thorella, jehož Patera neustále cpal i na přesilovky, přestože mu důvěru nijak nesplácel. Je to i případ další předsezonní akvizice Dominika Simona. Zcela nedotrénovaného Dominika Simona, jenž se na ledě zadýchával už po 15 vteřinách, takže pro mužstvo je v současné době spíš přítěží (v pátek ve Vítkovicích už nehrál).

Jenže logicky se snáz vymění trenéři než třeba pětice hráčů. I proto krok vedení Sparty chápu. Něco už se prostě stát muselo. Takhle by to dál nešlo.

Už v té době jsem sdílel názor řady hokejových odborníků, že jde o krok hodně riskantní. Nic proti Pavlu Paterovi, centr to byl vynikající, bezesporu jeden z nejlepších, jakého kdy český hokej měl. Jenže do role trenéra pro Spartu, v níž vždy byl a vždy bude nejvyšší tlak, ještě nedorostl.

Už během megaúspěšného angažmá v Třinci, který přivedl k mistrovskému hattricku, si Varaďa rád skládal mančaft k obrazu svému. Nebyl pouhým trenérem. To by pochopitelně vyžadoval i ve Spartě, jenže to je v současné chvíli parketa pro Tona s Hlinkou.

Je jasné, že jednání ohledně vzájemného vymezení si kompetencí a odpovědnosti by nebyla jednoduchá. Jsem si však jistý, že pokud by měla vést k Varaďově angažování, potlačení vlastních eg by za to stálo.