Káňa vyřídil Spartu v nájezdech. Asi jsou pro nás zakleté, zoufal si Jandač

„Nejezdilo nám to, špatně jsme čistili prostor před brankou a v urputném zápase jsme toho bojujícímu soupeři dost sami nabídli," litoval kouč. Sparta navíc v prosinci doma rozdává body potřebným. Nejdřív si z jejího ledu vezl všechny tři Zlín a v neděli tam uspěla Olomouc, pro niž to byla teprve druhá výhra z posledních sedmi zápasů.

Hanáci si takového zisku cenili, psychicky je nesložilo ani to, že si Sparta třetím gólem vynutila nastavení. „Nějak jsme v posledních třech týdnech přestali sbírat body, takže už jsme potřebovali něco urvat a vybičovali jsme se na maximum," líčil Káňa, jenž vykouzlil pro hosty bonusový bod.

„Už v závěru třetí části jsem přestal chodit na led, prodloužení jsem celé proseděl na střídačku, ale na nájezd jsem šel šel s klidem. Počkal jsem si pohyb brankáře, roztáhl jsem si ho a poslal mu to mezi nohy. Jak jsem dal první nájezdy, věřil jsem si pak i na druhý," usmál se olomoucký útočník.

A na začátku třetí třetiny poznala na vlastní kůži klasické nedáš, dostaneš. „Zahodíme tutovku a na druhé straně jde puk od našeho beka do vlastní branky. Pak už jsme to pořád jen tlačili do kopce," ulevil si Buchtele.