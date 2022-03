Když jsme se chystali na poslední buly, říkal jsem si, že bych to mohl odšpuntovat, smál se Škůrek

Pardubice prohrály už posedmé v řadě, ale zápas pro vás vůbec jednoduchý nebyl?

Je to tak. Po sériích, kdy se nám nedařilo, jsme však v poslední době konečně začali hrát, co po nás trenéři chtějí. Konečně nám to šlape a je to vidět i na výsledcích, za což jsme rádi. Dnes se to potvrdilo. Bojovali jsme, dřeli, hráli, co chtěli a z toho pramenily i góly, které jsme vstřelili. Fungovalo nám to i v obranné třetině, byť jsme několikrát měli obrovské štěstí.

V šatně bylo po zápase nepochybně hodně veselo?

Jo, jo! V kabině to už bylo napjaté. Před nějakou dobou jsme si říkali, že dolů, na čtrnácté místo, už spadnout nemůžeme, ale po několika nezdarech jsme se tam najednou téměř ocitli a znervózněli jsme. Naštěstí se to otočilo, jsme desátí, a to je lepší. A teď jsme hlavně měli radost i z toho, že nemusíme jet o den dříve do Litvínova, kde hrajeme v neděli.

V probíhajícím extraligovém ročníku jste se prosadil vůbec poprvé. To jste si nechával ten gól na pravou chvíli?

Přál jsem si samozřejmě, aby padl dřív. Když jsme se ale za stavu 2:2 chystali na buly, a bylo pár sekund do konce, říkal jsem si, že by bylo hezké, zrovna v ten moment to odšpuntovat.

Byla to od vás parádní, možná ideální rána. Souhlasíte?

Určitě. Všechno vyšlo naprosto perfektně. Krejča vyhrál buly, přišlo to na Honzu Káňu, pak čistá nahrávka na mě a stačilo to už jen trefit.

Šlo o nacvičenou akci, nebo jen vyplynula ze situace?

Zkoušíme to, když jsme na ledě s první lajnou, často a konečně to vyšlo.

Na gól jste čekal neuvěřitelných 66 utkání...

Je to hodně. Ještě se mi to nikdy nestalo a doufám, že už ani nestane.

Tak dlouhá doba, to jistě nebylo nic příjemného?

Je to tak. Člověk to v hlavě má. Možná tím, že na to tolik myslí, tak o to víc se nedaří. Naštěstí to tam konečně padlo. Už jsem si říkal, jestli skončím sezónu s nulou, bude to špatné.

První trefa, a ještě tak důležitá pro vás asi znamená i s ohledem na to, že v průběhu sezóny se vám ne vždy dařilo, velkou úlevu?

Rozhodně. Jsem rád, že to přišlo zrovna v tuto chvíli. Nevím, jak popsat všechno, co mě dosud provázelo. Po sériích zranění, která mě postihla, to bylo těžké na hlavu. Myslíte na různé věci. Už jsem však stoprocentně zdravý, v kondici a v posledních zápasech to ze mě spadlo. Dnes pak přišla i ta odměna v podobě gólu a doufám, že to tak bude pokračovat dál, a to nejen v této pomalu končící sezóně.

Vítězství jako to dnešní by pro vás mohlo být před play-off velkou vzpruhou?

Snad budeme mít slušnou formu. Všichni víme, jak v play-off hrajeme. Myslím, že nás to hodně nakopne. Už se těšíme na soupeře.

Koho byste si ve vyřazovací části přáli a na co si v ní troufáte?