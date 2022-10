Když vidíte, jak si kapitán v sedmatřiceti lehá do střely, nakopne to každého, tvrdí brněnský Flek

Fotogalerie Foto: Luděk Peřina, ČTK Fanoušci hokejové Komety Brno oslavují výhru.Foto : Luděk Peřina, ČTK Foto: Luděk Peřina, ČTK Lukáš Klimek z Olomouce se raduje z gólu.Foto : Luděk Peřina, ČTK Foto: Luděk Peřina, ČTK Jan Káňa z Olomouce.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Olomouc šla přitom do utkání v pohodě, Hanákům se dařilo, Kometa proto šla do utkání s největším respektem. "Měli jsme jasný plán. První třetinu jsme chtěli odehrát opatrně, abychom domácí nepustili do vedení, Olomouc byla v euforii a vezla se na vítězné vlně. To se nám podařilo a ve druhé jsme udeřili a náš plán se naplnil. Jenže místo, abychom zvýšili na 4:1, Konrád zázračně vychytal lapačkou Zbořila, udělali jsme útočný faul a dostali gól na 3:2," konstatoval Pešout. Po závěrečné siréně ale mohl nakonec slavit s fanoušky.

Radost neskrýval ani střelec třetí brněnské branky útočník Jakub Flek. I on však přiznal, že na straně jeho týmu nebylo všechno zdaleka ideální. „Máme strašně cenné body. Po druhé třetině jsme si ale museli něco říct. Byli jsme totiž příliš lehkovážní. Asi jsme si mysleli, že se to nějak dohraje samo. Takže kapitán (Zaťovič) s trenérem na nás promluvili ostřeji a přineslo to ovoce. Skvělá práce celého týmu. byla tam nějaká oslabení, všechna čest, jak jsme to ulehali a vydřeli," vyprávěl.

„Když vidíte, jak kapitán v sedmatřiceti letech lehá do střely, aby neprošla na bránu, tak to nakopne každého. Pak po hubách padali do střel další a byli jsme za to zaslouženě odměněni," pokračoval Flek.

Hlavou ovšem kroutil nad skutečností, že Kometa je nejlepší v přesilovkách a nejhorší v oslabeních. I v Olomouci totiž v nich inkasovala dvakrát, byť to klíčové pět na tři za stavu 3:2 pro jeho tým, ubránila. „Na oslabení pořád pracujeme. Promítnu-li si poslední zápasy, góly, co jsme dostali, je to vždycky střela, kterou si sami tečujeme do víka, nebo nám někdo zlomí hokejku a jeden je na ledě bez ní. K hokeji to však patří a nemůžeme se na to vymlouvat. Musíme se zlepšit a čísla v oslabení dostat nahoru," podotkl.

O tom, proč po nepříliš povedeném začátku, jde Kometa nahoru, má jasno. „Nic zásadního se nezměnilo. Jen jsme začali věřit systému, který máme nastavený. Ze začátku si ho všichni za své nevzali, teď se však ukazuje, že jdeme správnou cestou a myslím, že postupně budeme stoupat nahoru a nahoru," vysvětlil Flek.

Pešout důvody vzestupu jeho celku ještě rozvedl. „Začali jsme hrát trochu jinak, vyměnili polovinu mužstva, a konečně si to sedá. Fanoušci i hráči už vědí, že kroky vedení byly správné a všichni věříme, že se dál budeme zlepšovat," prohlásil.