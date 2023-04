Klíč k finálové výhře? Dát první gól! Pak Třinec otevře hru, říká hokejový dělník Jank

Zní to jako otřepaná fráze, navíc v hokeji, který by měl třeba oproti fotbalu nabízet mnohem víc brankových příležitostí. Jenže v play off a obzvlášť u třinecké mašiny je prostě první gól zásadním klíčem k vítězství. Jakmile se totiž Oceláři v letošních vyřazovacích bojích dostali do vedení 1:0, radovali se na konci z výhry – stalo se to hned v 10 z celkových 20 jejich zápasů. Ve finále měli po třech mačích dokonce stoprocentní bilanci, až v neděli, kdy už leckdo čekal korunovaci šampionů, poprvé s Hradcem prohrávali 0:1. A byť vyrovnali, tak skóre neotočili a boj o mistra tak ve středu pokračuje dál.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Obránce Mountfieldu Bohumil Jank (vpravo) přijímá od spoluhráčů gratulace k úvodnímu gólu proti Třinci.

Článek Bylo ono vedení skutečně klíčové? „Bylo to důležité. Dodalo nám to zase víru, že můžeme Třinec porazit," říkal po utkání hradecký kouč Tomáš Martinec. A obránce Mountfieldu Bohumil Jank přidával: „Třinec se musel víc tlačit do zakončení, otevřít hru. Pro nás vznikaly dírky, skulinky, kdy se naši rychlí kluci dostávali do šancí. Je příjemnější hrát takto, než když Třinec stojí ve středním pásmu a čeká. Vyhovuje nám, když to plyne nahoru dolů." Právě zarostlý hradecký třicátník, jenž má na ledě rozhodně jiné úkoly než střílet góly, nalomil třinecké plány na velkolepé oslavy titulu. Jeho nenápadná střela z 19. minuty zaplula za Kacetla a Hradeckým také přinesla úlevu, že konečně ve finále vedou. Možná to totiž změnilo zaběhnutý scénář, protože když se prvního gólu dočká Třinec, zformuje se do pevného obranného šiku a už výhru nepustí. Tipsport extraliga Málem jsem byl za kopyto, říkal hradecký hrdina, jenž překazil zlaté oslavy „Náš první gól padl tak, že Káca (Kacetl) toho moc neviděl, druhý byl z dorážky, což je recept, jak být úspěšní. Musíme naši bojovnost, obětavost a energii přetavit v góly," popisoval Jank. A že právě on otevřel skóre? „To je v play off krásné, že se ukážou i dělníci práce, kteří přispějí gólem k vítězství." Vůbec poprvé ve finálové sérii se Hradec dostává do vedení! 😱 Postaral se o to Bohumil Jank. 🚨🔥 #TRIMHK #TELH pic.twitter.com/jttSn7A1nm — Tipsport extraliga (@telhcz) April 23, 2023 Mimochodem i Hradec má silnou úspěšnost v prvních gólech. Když ho dal, vyhrál pak devět z celkových 16 zápasů v play off. Jen dva po vedení 1:0 ztratil. Nicméně třeba v neděli bylo patrné, jak moc Třinec prahne spustit oslavný mumraj už po čtvrtém duelu. Na konci třetího dějství kraloval, hostům zatápěl. „Posledních osm minut bylo nahoru dolů. Bylo to bláznivější než předchozí zápasy a šance byly na obou stranách. Ten zápas musel fanoušky bavit, tedy mě bavil strašně moc," říkal Jank. O přestávce před prodloužení se pak se spoluhráči hecovali, že Třinec bude po závěrečném tlaku unavenější, že mu možná budou chybět síly. A buch... Po 34 vteřinách se i díky přihrávce Janka dočkal Radovan Pavlík a s ním celý Hradec vítězného gólu. Tipsport extraliga Hradec nám to ukradl, my to budeme chtít ukrást tam, říká třinecký Hrňa