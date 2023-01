Koch a Wesley pykají. Za brutální fauly čtyři zápasy stop

"Byl to zákrok, při němž ho nezajímal puk, ale jen soupeř, který si prostrčil kotouč kolem něho a on ho trefil ramenem do hlavy. Z toho důvodu jsme také překvalifikovali ten původní trest z napadení na zásah do oblasti hlavy a krku. Je to hokej, já to beru, může hrát tělo, ale nesmí hrát do hlavy," zdůraznil Ujčík.