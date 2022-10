Koch vystřelil Vítkovice do čela. Mě zajímá a trápí jen tabulka trestů, kde jsme první, zdůraznil Holaň

Klíčové momenty zápasu 11. kola vměstnal slovenský reprezentant do 83 sekund třetí dvacetiminutovky. A zatímco druhá branka padla po střele od modré čáry, za trefený horní roh po odvážném nájezdu u vítězné rány by se nemusel stydět leckterý útočník. „Reagoval jsem na situaci, která na ledě vznikla. Zkusil jsem se tam natlačit a puk zvednout. Vyšlo to parádně," komentoval vítkovický obránce.

„Patrik zaslouží pochvalu. Risknul to, bylo tam čistě vyhrané buly Rosťou Maroszem, dobrá clona před gólmanem. Přesně tak to chceme hrát," ocenil útočný výpad obránce trenér Vítkovic Miloš Holaň.

„Je skvělé, že když to nejde první lajně, vezme to za ně někdo jiný. Nebylo to vůbec snadné utkání, měli jsme v úvodní třetině hodně těžké nohy, asi po těžkém zápase ve Varech a dlouhé cestě domů. Hráče jsme nabádali k trpělivosti a jsem rád, že i oni tak na ledě přemýšleli," říkal Holaň.

Hosté z Kladna hrozili nejvíce v první třetině. „Jenomže jsme své šance nezužitkovali a rozhodla individuální chyba před prvním gólem," pokrčil rameny trenér Rytířů Otakar Vejvoda.