Kodýtek pomohl dvěma góly prodloužit vítěznou sérii Plzně na pět utkání

"Míra nás drží, chytá opravdu skvěle. Všech pět zápasů šlo výrazně za ním, podržel nás hodně. I dnes tam měli nějaké šance a on to zlikvidoval. Má na té sérii velký podíl," řekl čtyřiadvacetiletý plzeňský odchovanec, jenž zaznamenal vítěznou branku na 2:1 při netradičně dlouhé hře Indiánů v šesti hráčích bez brankáře při ponechané výhodě.

"Hráli jsme pořád dál, rozhodčí nepískal a trvalo to opravdu dlouho. Netrénovali jsme to. Ale věděli jsme, co chceme. Snažili jsme se to tam dorvat a tou trpělivostí jsme si počkali na gól. Oni už byli zatavení," popsal zajímavou situaci pouhých 168 centimetrů vysoký reprezentant.

Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Zleva Mikuláš Hovorka z Českých Budějovic, Petr Kodýtek z Plzně.Foto : Miroslav Chaloupka, ČTK

"Hlavně jsme chtěli mít tlak na bránu. Krásně mě tam našel Holi (Adrián Holešinský). Byla to povedená situace a myslím, že jsme to sehráli dobře," dodal autor deseti gólů v sezoně.

Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Radost Plzně z druhé branky proti Českým Budějovicím.Foto : Miroslav Chaloupka, ČTK

Celý první útok Škody zdobí dobrý pohyb a napadání soupeřovy rozehrávky. "Chceme být agresivní. Jakmile vidíme, že se něco odrazí a obránci nemají puk na jistotu, tak chceme soupeře dostat po tlak. Dneska nám to několikrát vyšlo a byly z toho šance," řekl Kodýtek, jenž za stavu 2:1 uklidnil v 57. minutě svůj tým třetím gólem.

"Jen jsem skočil na led a doklepl to tam. Většina práce jde za Holim. Krásně to tam prokličkoval, vystřelil a odrazilo se to od gólmana, Já už jsem měl otevřenou bránu. Dvoubrankové vedení nás uklidnilo," oddechl si nejproduktivnější hráč Indiánů, který předtím po vyloučení v 53. minutě trnul na trestné lavici.