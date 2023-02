Kometa je zpátky na vítězné vlně. Chceme začít předkolo play off doma, přeje si Vincour

„Úvodní třetina nebyla z naší strany zdaleka optimální. Pomohl nám ale vedoucí gól, který jsme vstřelili v oslabení. Pak už jsme měli utkání pod kontrolou," liboval si útočník Komety Tomáš Vincour, který přispěl k triumfu svého mužstva třetím gólem. Skóroval poprvé od 10. října. „Jsem za to samozřejmě hrozně rád. Z toho, že mně to nepadalo, jsem však neměl žádné velké trauma. Mám v týmu především defenzivní úkoly," tvrdil.

K tomu, že se Brňané po nepovedených duelech v Litvínově a s Mladou Boleslaví o víkendu výrazně zlepšili, přispěly i hlasitější debaty hráčů v kabině. „Řekli jsme si, že se musíme před play off vrátit do nějaké solidní formy. Snad se nám to daří. Chceme si minimálně osmé místo pohlídat, abychom vstoupili do předkola doma," přeje si Vincour, který je pamětníkem mistrovských titulů Komety v letech 2017 a 2018. „Tehdy jsme pokaždé začínali cestu za zlatými medailemi u soupeře. Odehrát ale úvodní dvojzápas před našimi skvělými fandy je samozřejmě výhoda," má jasno.

Podle něj předčila Kometa ve vynikající kulise Hanáky od druhé třetiny především dobrým pohybem a důraznější koncovkou. „A výtečnými zákroky nás opět podržel brankář Furch," pochválil gólmana. Také Modrý by uvítal, kdyby Brňané vstoupili do vyřazovacích bojů ve své aréně. „Bylo by to pochopitelně pro nás plus. Všichni vnímáme, jak moc bychom mohli z bouřlivé atmosféry, kterou naši příznivci umí na stadionu vytvořit, těžit," tvrdí.